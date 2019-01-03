Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов экстрадирован из Франции

03.01.19 14:28

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 января. Interfax-Russia.ru - Из Франции в РФ экстрадирован бывший министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве, растрате и других преступлениях, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры.

"Компетентными органами Французской Республики удовлетворён запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов правительства Московской области Алексея Викторовича Кузнецова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

"Кузнецов обвиняется в совершении мошенничества (10 преступлений), растраты (3 преступления) и легализации имущества, приобретённого в результате совершенных преступлений (9 преступлений)", - отмечается в сообщении.