Около 100 человек получат компенсацию в первый день выплат пострадавшим в Магнитогорске

03.01.19 15:07

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 января. Interfax-Russia.ru - Все виды выплат пострадавшим при взрыве дома в Магнитогорске начались в четверг, в первый день за ними пришли десятки людей, сообщил агентству Интерфакс-Урал пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

"В первый час начала выплат их получили около двух десятков человек, людей приходит много, ожидается, что до конца дня разные виды выплат получат порядка ста жителей дома", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, родственники погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью - по 400 тыс. рублей, получившие легкий вред здоровью - по 200 тыс. рублей.