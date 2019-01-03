Армейский спецназ и военная полиция на учениях на юге РФ отразили нападение на ж/д станцию

03.01.19 15:31

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 января. Interfax-Russia.ru - Совместные противодиверсионные учения провели на полигоне "Молькино" в Краснодарском крае подразделения специального назначения и военная полиция Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе учений подразделения спецназа и военной полиции на специальном тактическом поле, стилизованном под железнодорожную станцию, обеспечили охрану района погрузки военной техники и отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы", - сказано в сообщении ЮВО, распространённом в четверг.

Для освобождения заложников штурмовые отряды блокировали станцию и провели операцию по уничтожению "противника", а подразделения военной полиции отработали действия по поддержанию правопорядка, информирует штаб округа.