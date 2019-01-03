Уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья поступит в суд по завершению процессуальных действий

03.01.19 15:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 января. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело в отношении бывшего министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова, который в четверг был экстрадирован из Франции в РФ, после окончания процессуальных действий направят в суд, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Когда все процессуальные действия в отношении Кузнецова будут завершены, уголовное дело направят в суд", - сказала С. Петренко.

"Компетентными органами Французской Республики удовлетворён запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов правительства Московской области Алексея Викторовича Кузнецова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ", - сообщили ранее в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Кузнецов обвиняется в совершении мошенничества (10 преступлений), растраты (3 преступления) и легализации имущества, приобретённого в результате совершенных преступлений (9 преступлений)", - отмечается в сообщении.