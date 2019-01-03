Информация о продаже "невозвратных" билетов на поезда появится на сайтах перевозчиков

03.01.19 15:54

© РИА Новости. Артем Житенев

3 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о порядке информирования пассажиров о возможности приобретения "невозвратных" билетов на поезда дальнего следования.

"В правила оказания услуг по перевозкам пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, внесены изменения, которыми закрепляется обязанность перевозчика своевременно проинформировать граждан о возможности приобретения билетов по "невозвратным" тарифам. Такая информация должна быть размещена на официальном сайте перевозчика. Таким образом, будет реализован новый сегмент доступных железнодорожных тарифов, что позволит людям заблаговременно выгодно планировать свои поездки на поездах дальнего следования", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства.

Там отмечается, что перевозчику предоставлено право устанавливать условие о невозврате стоимости проезда только в отношении тарифов, регулирование которых не отнесено законодательством к полномочиям ФАС России.

В соответствии с законодательством к нерегулируемым тарифам относятся тарифы, которые не предусматривают включение в стоимость билетов риска убытков от их возврата. Например, тарифы на оплату проезда в плацкартных вагонах относятся к регулируемым ФАС России тарифам. Таким образом, билеты в плацкартные вагоны будут продаваться только по "возвратному" тарифу.

Если у перевозчика есть тариф, предусматривающий условие о неполучении обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета, пассажир, приобретающий билет на поезд дальнего следования, может самостоятельно определять, по какому из предложенных ему тарифов будет оформлен билет. При этом перевозчик или уполномоченное им лицо до заключения договора перевозки обязаны убедиться в том, что пассажир проинформирован о возможности приобретения проездного билета на поезд дальнего следования по "возвратному" или "невозвратному" тарифу, а при необходимости - проинформировать пассажира о такой возможности.

"Деньги за неиспользованные билеты, приобретённые по "невозвратным" тарифам, будут возвращаться только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи, других экстраординарных событий, а также в случае отмены или задержки отправления поезда, либо непредоставления пассажиру указанного в билете места", - говорится в сообщении.

"Таким образом, будет реализован новый сегмент доступных железнодорожных тарифов, который будет выгоден пассажирам, позволит им заранее планировать свое путешествие, поскольку так называемые "невозвратные" билеты всегда дешевле, нежели обычные", - отметили в пресс-службе.