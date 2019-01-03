Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена

03.01.19 21:32

© РИА Новости. Илья Московец

3 января. Interfax-Russia.ru - Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян объявил об окончании поисково-спасательных работ на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

"39 тел извлечено, опознано 38. МЧС здесь делать нечего. Работа завершена", - сказал А.Чуприян журналистам.

По его словам, больше людей под завалами нет.

Первый замминистра сообщил, что тело последнего погибшего было извлечено из наиболее опасного района завалов, где ранее находилась стена, которая могла обрушиться.

А.Чуприян также рассказал, что на данный момент неопознанным остаётся тело одной женщины.

Он добавил, что работы на месте ЧП далее переходят в инженерно-строительную стадию.

"Группировка МЧС федеральная сворачивается, уходит... Поисково-спасательная операция заканчивается и переходит в некую стадию инженерно-строительную", - сказал А.Чуприян.

По его сведениям, за время спасательной операции извлечено 200 кубов строительного мусора.

"Часть конструкций висели на одной нитке, мы их срезали. Стена (. . .) могла обрушиться. Она ходила на три сантиметра, оттуда и извлекли тело последнего погибшего", - уточнил А.Чуприян.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд, под завалами оказались десятки человек. На месте ЧС круглосуточно работали почти полторы тысячи человек и более 300 единиц техники, в том числе четыре беспилотника. Спасательные работы осложнялись холодной погодой и угрозой обрушения части уцелевших конструкций.

В больницах остаются пять человек; их состояние стабильно.

Во время разбора завалов спасателями был обнаружен 11-месячный младенец. Он провел под завалами более 35 часов. Состояние мальчика оценивалось как "крайне тяжелое": у него диагностированы "серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение". Ребенок был эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии.

В день трагедии в город прибыли глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, руководители Челябинской области и Уральского федерального округа и президент России Владимир Путин.

В.Путин провёл оперативное совещание в штабе МЧС на месте трагедии и навестил пострадавших в больнице. "Хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, заверить всех пострадавших, что сделаем все, чтобы им помочь и поддержать", - сказал он на совещании в оперативном штабе.

"Создадим правительственную комиссию специальную с министром МЧС", - сказал В.Путин. Он подчеркнул, что к работе в ней будут подключены все необходимые ведомства. Президент также потребовал расселить многоэтажку в Магнитогорске при малейших сомнениях в безопасности.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский доложил В.Путину о ходе работы по оказанию помощи пострадавшим и родственникам жертв.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также выразил соболезнования родным и близким погибших. Д.Медведев подчеркнул, что правительство примет все необходимые решения для оказания помощи пострадавшим.

На территории Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации. 2 января был объявлен траур. Первые похороны погибших состоятся 4 января.

Родственники погибших получат по 1 млн руб. из бюджета, пострадавшие, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью - по 400 тыс. рублей, пострадавшие, получившие легкий вред здоровью - по 200 тыс. рублей.

Председатель СКР Александр Бастрыкин прибыл во вторник к месту обрушения подъезда, обсудил ситуацию с представителями других ведомств. А.Бастрыкин заявил, что газовое оборудование в доме не проверялось более полугода.

"Вы знаете, как в целом в стране у нас обстоят дела с газовым оборудованием. Оно старое, оно нуждается часто в ремонте. Вот сам факт: с мая месяца никто больше не заходил, и то не все квартиры в этом доме исследовали. Что, и потом нельзя зайти было? Ладно, летом в отпусках люди. А потом-то?" - задался вопросом он.

А.Бастрыкин сформировал в Магнитогорске группу из более ста криминалистов для расследования причин обрушения подъезда.

Между тем представитель СК Светлана Петренко сообщила, что специалисты не нашли следов взрывчатки в развалинах дома. "В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено", - сказала С.Петренко.

Она сообщила, что возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказала С.Петренко.