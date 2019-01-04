Пропавших в Хабаровском крае четырех рыбаков будут искать водолазы

04.01.19 10:20

© РИА Новости. Илья Тимин

4 января. Interfax-Russia.ru - К поискам четырех рыбаков, пропавших 1 января в районе поселка Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края, подключится группа водолазов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в пятницу.

"4 января из Хабаровска в Ульчский район выехала группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе восьми человек и двух единиц техники. С собой у них имеется необходимое оборудование для проведения обследования подо льдом, четыре комплекта водолазного оборудования", - говорится в сообщении.

Информация о пропаже четырех мужчин в районе поселка Де-Кастри поступила 1 января. По данным районного отдела полиции, жители Хабаровска и села Некрасовка 29 декабря выехали из Де-Кастри на автомобиле "Мицубиси Монтеро" для подлёдного лова рыбы и до сих пор об их местонахождении ничего не известно. Предположительно, рыбаки направились в район бухты Тигиль залива Чихачева Японского моря и, возможно, провалились под лёд.

Спасатели совместно с полицейскими с 1 января обследовали прибрежную полосу бухты Тигиль, но поиски результатов не дали.