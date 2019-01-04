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04.01.19 10:20
Пропавших в Хабаровском крае четырех рыбаков будут искать водолазы
"4 января из Хабаровска в Ульчский район выехала группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе восьми человек и двух единиц техники. С собой у них имеется необходимое оборудование для проведения обследования подо льдом, четыре комплекта водолазного оборудования", - говорится в сообщении.
Информация о пропаже четырех мужчин в районе поселка Де-Кастри поступила 1 января. По данным районного отдела полиции, жители Хабаровска и села Некрасовка 29 декабря выехали из Де-Кастри на автомобиле "Мицубиси Монтеро" для подлёдного лова рыбы и до сих пор об их местонахождении ничего не известно. Предположительно, рыбаки направились в район бухты Тигиль залива Чихачева Японского моря и, возможно, провалились под лёд.
Спасатели совместно с полицейскими с 1 января обследовали прибрежную полосу бухты Тигиль, но поиски результатов не дали.
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