ЧП в Магнитогорске: спасатели разбирают завалы на месте взрыва в многоэтажке
  
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04.01.19 10:33

Опознаны все погибшие при обрушении дома в Магнитогорске

© РИА Новости. МЧС РФ
4 января. Interfax-Russia.ru - Все 39 погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске опознаны, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе администрации Магнитогорска.

"Опознаны все 39 погибших", - отметил представитель пресс-службы.

По данным на вечер четверга, были опознаны 38 из 39 погибших.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд. 39 человек погибли. В больницы попали пять человек; их состояние стабильно.

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