Правительство РФ согласовало переезд ряда федеральных органов власти в здание на территории "Москва-Сити"

04.01.19 10:58

© РИА Новости. Максим Блинов

4 января. Interfax-Russia.ru - Правительство России согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о переезде ряда федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций в здание правительственного комплекса, расположенного на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити", сообщила пресс-служба правительства.

"Во исполнение решений, принятых президентом России и председателем правительства России, в целях совершенствования организации деятельности федеральных органов исполнительной власти, улучшения межведомственного взаимодействия, повышения качества выполнения государственных функций, оптимизации затрат на содержание и внедрение нового подхода к обеспечению деятельности федеральных органов правительством организована работа по созданию правительственного комплекса для совместного размещения ряда федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций", - говорится в сообщении.

"В рамках этой работы правительством согласовано предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о размещении центральных аппаратов этих министерств, Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма и Росимущества, а также Центрального межрегионального территориального управления Росстандарта, федерального автономного учреждения "Национальный институт аккредитации" и федерального казенного учреждения "Центр поддержки", подведомственного Минэкономразвития, в помещениях здания правительственного комплекса, расположенного на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити", по адресу: Пресненская набережная, дом 10, строение 2", - отмечается в сообщении.

Указанные министерства и ведомства переедут в это здание в 2019 году, пояснили в пресс-службе.