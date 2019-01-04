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04.01.19 11:02
Почти 10 тысяч человек остались без света в Крыму из-за южного циклона
"Происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. По состоянию на 10:00 мск, без электроснабжения остались бытовые потребители 27 населенных пунктов четырех районов республики (около 9 700 человек). Мощность отключенных потребителей - 5 МВт", - говорится в пресс-релизе.
Температура наружного воздуха составляет 0С.
К аварийно-восстановительным работам привлечены около 80 человек и 34 единицы специальной техники.
Как сообщалось, на 4 января в Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за южного циклона: сильный дождь, переходящий в снег, в горах - снег, местами метель, усиление северо-восточного ветра с переходом на северо-западный 20-25 метров в секунду.
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