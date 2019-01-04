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04.01.19 11:56
Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве
"А.Кузнецову, который был экстрадирован компетентными органами Французской республики, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ, 174.1 УК РФ, ст.160 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата)", - сказала С.Петренко в пятницу "Интерфаксу".
Она напомнила, что сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий А.Кузнецова и его пособниками, составляет более 14 млрд рублей.
По данным следствия, участники организованной группы под руководством А.Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова "приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства.
"Также соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО "Мособлтрастинвест" обыкновенных именных бездокументарных акций общества "Росвеб" и принадлежащих ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО "Московское областное ипотечное агентство", - сказала С.Петренко.
Как считают в СК, "легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам".
"Так похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне - в республике Кипр. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах", - сказала С.Петренко.
Она отметила, что в ходе следственных действий на территории России обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию.
"В числе этого имущества 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество", - сказала представитель СК.
На данный момент, по ее словам, к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников А.Кузнецова. В.Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание в местах лишения свободы, заочно вынесен приговор Ж.Булах. "Ж.Булах скрывается в США, и от компетентных органов этой страны получен ответ о невозможности экстрадиции обвиняемой, учитывая отсутствие договора о выдаче с Россией. В связи с этим судебное заседание прошло в заочной форме без ее участия", - напомнила С.Петренко.
По ее словам, с учетом особенностей французского законодательства процедура выдачи А.Кузнецова в РФ затянулась на несколько лет. "Старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Александр Филин выезжал во Францию и разъяснял представителям судебных органов обстоятельства сложных коррупционных схем, которые реализовал Кузнецов совместно с иными лицами", - сказала С.Петренко.
Она отметила, что в результате взаимодействия с иностранными компетентными органами удалось собрать доказательную базу и установить в том числе, на что были потрачены деньги от преступной деятельности.
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