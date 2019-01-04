Администрация Магнитогорска опубликовала имена погибших в результате обрушения жилого дома

04.01.19 14:02

© РИА Новости. Алексей Дружинин

4 января. Interfax-Russia.ru - На сайте администрации Магнитогорска опубликован полный список имен погибших при обрушении жилого дома, среди них целые семьи.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек, в больницах остаются пятеро пострадавших.

Пресс-служба губернатора Челябинской области в пятницу сообщила, что правоохранительные органы будут круглосуточно охранять периметр места обрушения жилого дома в Магнитогорске.

Техническим специалистам предстоит провести полное обследование дома, управляющей компании поставлена задача восстановить тепловой режим в квартирах и подъездах.

В сообщении говорится, что пятый и шестой подъезд требуют оперативного ремонта.