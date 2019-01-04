МЧС предупреждает об угрозе схода снежных лавин в Крыму

04.01.19 17:53

© РИА Новости. Владимир Иванов

4 января. Interfax-Russia.ru - Экстренное предупреждение объявлено в Крыму до конца текущей недели из-за угрозы схождения снежных лавин, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в пятницу.

"Во второй половине 4 января, в течение 5 и 6 января в Крымских горах ожидается сход метелевых лавин", - говорится в информации чрезвычайного ведомства.

Спасатели призывают водителей воздержаться от поездок на личном транспорте, если это невозможно - быть предельно внимательными на дорогах.