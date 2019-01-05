Пожар в сельском доме в Новгородской области унес жизни шести человек, в том числе двух детей

05.01.19 12:12

Валентин Егоршин

5 января. Interfax-Russia.ru - Шесть человек, в том числе двое детей, погибли на пожаре в Новгородскойобласти, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР.

"Возгорание в деревянном частном жилом доме в деревне Большое Боротно произошло в ночь на пятницу. Здание было полностью уничтожено огнем. На пожарище были обнаружены останки шести человек, в том числе - двух детей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Предварительно, все погибшие были членами одной семьи - двое детей, их мать, бабушка и дедушка, а также еще один родственник. Причина пожара устанавливается. В качестве одной из версий названо неосторожное обращение с огнем со стороны кого-то из погибших. Возбуждено дело по статье 109 УК (причинение смерти по неосторожности).