В России стартует "мусорная реформа"

05.01.19 14:27

Владимир Песня

5 января. Interfax-Russia.ru - Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) официально вводится в РФ с начала 2019 года, ее уже внедрили 16 субъектов Федерации, однако Москве, Петербургу и Севастополю разрешили отложить "мусорную реформу" до 1 января 2022 года.

"С 1 января 2019 года стартует новая комплексная система обращения с ТКО, направленная на кардинальное изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, формирование в обществе новой бытовой культуры, повышение экологического благополучия", - сообщает Минприроды РФ.

Согласно действующему законодательству, не позднее 1 января 2019 года во всех регионах РФ должны начать работу региональные операторы по обращению с ТКО. При этом захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено.

Фактически в России создаётся новая отрасль экономики и современная инфраструктура, предполагающая создание новых современных мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, соответствующих всем мировым экологическим стандартам, отмечают в Минприроды.

21 декабря в ведомстве сообщили "Интерфаксу", что к этому времени "полностью перешли на новую систему обращения с ТКО 16 субъектов РФ". Это Астраханская, Ивановская, Курская, Новгородская и Ярославская области, Республика Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Коми, Мордовия, Тыва, Чечня, Чувашия, Чукотский автономный округ и Севастополь.

По данным Минприроды, частично на новую систему обращения с ТКО перешли 11 регионов - Алтайский, Камчатский, Краснодарский и Ставропольские края, а также Кемеровская, Костромская, Липецкая, Ростовская, Саратовская и Челябинская области, и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

По предварительным оценкам, внедрение передовых способов сортировки, переработки и утилизации отходов благоприятно отразится на улучшении экологической ситуации и уменьшении нагрузки на существующие полигоны (будет захоронено минимальное количество мусора), на росте экономики за счет производства вторичного сырья, которое пойдет во вторичный оборот.

Как отмечают в министерстве, в первый год реформы каждый субъект РФ должен будет составить план мероприятий по созданию рынка твердых коммунальных отходов, который обеспечит нормальную бесперебойную работу его основных участников, а также предусмотреть алгоритм действий на случай возникновения сбоев в работе регионального оператора. Модернизация сферы обращения коммунальных отходов должна пройти для жителей нашей страны максимально безболезненно и комфортно.

Одним из самых главных условий работы новой системы ТКО - формирование в обществе новой экологической бытовой культуры, раздельного сбора отходов. "Задача на следующий год - собирать мусор хотя бы в два контейнера - твердые сухие отходы (пластик, бумага, стекло) и мокрые отходы (органические отходы). Тогда можно существенно увеличить объем утилизации мусора в первый год реформы (до 30% на простых мусороперерабатывающих комплексах)", - сообщили в министерстве.

Между тем в конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Москву, Санкт-Петербург и Севастополь правом до 1 января 2022 года не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов (ТКО) региональными операторами ("мусорная реформа").

Как пояснил ранее глава комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов, территориальное положение Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя не позволяет решить проблему с утилизацией коммунальных отходов внутри границ этих городов, так как эти города являются одновременно и субъектами РФ, и населенными пунктами, и эти границы у них совпадают. Закон продлевает сроки вступления в силу "мусорной реформы" для этих городов.

Кроме того, закон изменяет работу региональных операторов по обращению с ТКО. Так, все регионы в случае признания конкурсного отбора регионального оператора ТКО несостоявшимся или досрочного прекращения деятельности оператора вправе на срок, не превышающий одного года, присвоить статус регионального оператора без проведения конкурсного отбора любому другому оператору. При этом зона его деятельности должны быть расположена либо на территории данного региона, либо в пограничных с ней территориях. При отказе такого лица от заключения соглашения договор можно будет заключить с ГУПом или МУПом, который имеет лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Если и в этом случае оператор не будет найден, то регионы вправе не применять до 1 января 2020 года положения о "мусорной реформе".

Также подписанный президентом закон предусматривает, что до 1 января 2023 года объекты размещения твердых коммунальных отходов, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие документации, предусмотренной законодательством РФ, могут быть использованы для размещения твердых коммунальных отходов в случае, если у них будет специальное заключение Минприроды РФ.