Правительство РФ выделило деньги на реконструкцию библиотек, театров и музеев в восьми регионах

05.01.19 15:19

Евгений Одиноков

5 января. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ утвердило распоряжение о бюджетных ассигнованиях в 2019-2021гг. на реконструкцию восьми объектов культуры в субъектах Федерации, это коснется объектов в республике Бурятия, Северная Осетия-Алания, Хакасия, Удмуртия, Забайкальском крае, Мурманской, Омской и Псковской областях, сообщает сайт кабинета министров.

"В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реконструкцию объектов культуры в субъектах Федерации в общем объёме 3161,1 млн рублей (в 2019 году - 1567 млн рублей, в 2020 году - 803 млн рублей, в 2021 году - 791 млн рублей)", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что средства предоставляются для реконструкции Национальной библиотеки Республики Бурятия в Улан-Удэ, Национального музея Республики Северная Осетия - Алания во Владикавказе, Национальной библиотеки Удмуртской Республики в Ижевске, Русского республиканского драматического театра им. М.Ю.Лермонтова в Республике Хакасия, Забайкальского краевого драматического театра, Мурманского областного краеведческого музея, здания страхового товарищества "Саламандра" (1913-1914 годы) в Омске, Псковской областной универсальной научной библиотеки.