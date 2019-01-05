Правительство выделит 65 млн руб. семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске

05.01.19 18:21

Илья Московец

5 января. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил о размере средств, которые выделяются на выплаты пострадавшим в результате обрушения дома в Магнитогорске.

"Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей", - написал Д.Медведев в твиттере в субботу.

В правительстве РФ сообщили также, что средства на выплату компенсаций поступят в Магнитогорск в течение трех дней.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.