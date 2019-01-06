Волны высотой до 9 метров ожидают на Камчатке

06.01.19 10:10

© РИА Новости. Михаил Мордасов

6 января. Interfax-Russia.ru - Спасатели объявили штормовое предупреждение у берегов Олюторского района Камчатского края, в понедельник ожидаются волны высотой до девяти метров.

В понедельник в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой восемь-девять метров. Под штормовое предупреждение попадают пять подрайонов Олюторского муниципального района, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Отмечается, что волны сохранятся до середины ночи вторника, 8 января.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, спасатели рекомендуют принять меры повышенной предосторожности.

Ранее пресс-служба сообщала, что утром в воскресенье волны высотой восемь-девять метров поднимаются в акватории Берингова моря. По прогнозам, днем явление распространится на прибрежные территории Усть-Камчатского, Карагинского и Олюторского муниципальных районов. Явление сохранится до конца воскресенья.