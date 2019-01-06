Четыре человека погибли в автоаварии под Тюменью

06.01.19 10:14

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 января. Interfax-Russia.ru - Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей под Тюменью, в том числе несовершеннолетний ребенок, еще один участник ДТП госпитализирован, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Управления ГИБДД по Тюменской области.

"На 194-ом километре федеральной автодороги Курган-Тюмень под Тюменью столкнулись автомобили Toyota Corolla и Renault Duster. Предварительно, Toyota выехала на встречную полосу. В ДТП погибли четыре человека", - сообщил представитель пресс-службы УГИБДД по региону.

Так, погибли оба водителя-мужчины и двое пассажиров Renault с заднего сидения - мальчик на вид 12-14 лет и пожилая женщина. Пассажирка переднего сиденья доставлена в больницу с тяжелыми повреждениями.

Обстоятельства ДТП и личности погибших выясняются.

"Предварительно, в Renault ехала семья - мама, папа и ребенок с бабушкой. На месте работают сотрудники ГИБДД и обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта", - добавил собеседник агентства..