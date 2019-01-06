Власти планируют снести два подъезда частично обрушившейся многоэтажки в Магнитогорске

06.01.19 10:27

© РИА Новости. МЧС РФ

6 января. Interfax-Russia.ru - Два подъезда жилого дома в Магнитогорске, частично обрушившегося в результате взрыва газа, будут снесены, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора Челябинской области.

"Седьмой и восьмой подъезды будут снесены, на объекте со вчерашнего дня ведутся подготовительные работы по демонтажу. Проведенная экспертиза рекомендует на время демонтажа отселить жителей пятого и шестого подъездов. Это будет выполнено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения демонтажа седьмого и восьмого подъездов будет проведена еще одна проверка всех оставшихся подъездов дома. Окончательные решения будут приниматься на основании этой экспертизы.

На сайте администрации Магнитогорска сообщается, что в воскресенье в доме N164 по проспекту Карла Маркса будут запущены лифты.

Так, с 12:00 (10:00 мск) пройдут работы по запуску лифтов в подъездах NN 9-12, до 17:00 (15:00 мск) начнут работать лифты в подъездах NN 1-4.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.