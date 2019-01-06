Один человек погиб и шестеро пострадали в автоаварии в Волгоградской области

06.01.19 11:26

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 января. Interfax-Russia.ru - Лобовое столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля произошло на трассе в Волгоградской области, погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс-юг" представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.

"Сообщение о ДТП поступило сегодня в 10:40 по местному времени (9:40 мск). По предварительным данным, на 767-м километре трассы Р-22 "Каспий" водитель микроавтобуса Ford Transit, следовавшего по маршруту Волжский-Воронеж, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Focus", - сказал А.Корнаухов.

По его словам, в результате автоаварии погиб водитель автомобиля Ford Focus, два его пассажира госпитализированы. Кроме того, за медицинской помощью обратились четверо пассажиров микроавтобуса.

В настоящее время на месте работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.