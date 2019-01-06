Пропавшую в Башкирии лыжницу нашли в одной из деревень

06.01.19 12:16

© РИА Новости. Михаил Мордасов

6 января. Interfax-Russia.ru - Лыжница, пропавшая 5 января в природном парке "Иремель " в Башкирии, самостоятельно нашла дорогу к одной из деревень, сообщила пресс-служба Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

"К счастью, девушка нашлась. Она самостоятельно вышла из гор. На данный момент находится в деревне Байсакалово Учалинского района ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 5 января девушка пошла кататься на лыжах на гору Абараш-Баш и не вернулась. В спасательных работах участвовали восемь человек на трех снегоходах, поиски проходили в трех направлениях, со стороны ближайших населенных пунктов.