Более сотни машин скопилось на Военно-Грузинской дороге из-за схода лавины в Грузии

06.01.19 12:21

© РИА Новости. Владимир Иванов

6 января. Interfax-Russia.ru - Более 100 автомобилей скопилось на Военно-Грузинской дороге, закрытой накануне для автотранспорта из-за схода лавины в Грузии.

"Военно-Грузинская дорога и Транскам закрыты. На Военно-Грузинской дороге ожидают проезда 105 автомобилей, из них 40 легковые", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии.

На Транскаме ведется обстрел лавинных очагов и расчистка дорожного полотна. В районе Верхнего Ларса и Бурона стоят пункты обогрева. По данным пресс-службы, около 14:00 в воскресенье будет закрыта дорога на Цей из-за сошедшей лавины.