Ракетные комплексы "Бал" провели учение в Крыму

06.01.19 12:33

© РИА Новости. Алексей Куденко

6 января. Interfax-Russia.ru - Ракетные комплексы "Бал", дислоцированные в Крыму, отработали в ходе учения нанесение ударов по морским целям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Черноморского флота.

"В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса "Бал" Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развертывании с марша", - сообщили в пресс-службе.

"Экипажи стартовых батарей отработали способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, в ходе учения расчеты выполнили электронные пуски ракет.

"Бал" оснащен противокорабельной ракетой Х-35. Предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов.

Комплекс "Бал" способен поражать цели крылатыми ракетами на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.

В декабре военные сообщили, что новый береговой ракетный комплекс "Бал" развернут в Крыму. Также сообщалось, на полуострове развернут ракетный комплекс "Бастион".

В ноябре в Крыму заступил на боевое дежурство четвертый дивизион системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф".

Ранее в Минобороны РФ ранее заявили, что в районе Крыма создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Черноморский флот России за последние годы получил три новых фрегата, шесть дизель-электрических подлодок и несколько малых ракетных кораблей. Все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

В декабре 2018 года официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев, пять новых кораблей в скором времени пополнят состав ЧФ, три из них будут оснащены ракетами "Калибр".