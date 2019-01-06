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06.01.19 12:33
Ракетные комплексы "Бал" провели учение в Крыму
"В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса "Бал" Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развертывании с марша", - сообщили в пресс-службе.
"Экипажи стартовых батарей отработали способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия", - отметили в пресс-службе.
По ее данным, в ходе учения расчеты выполнили электронные пуски ракет.
"Бал" оснащен противокорабельной ракетой Х-35. Предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов.
Комплекс "Бал" способен поражать цели крылатыми ракетами на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.
В декабре военные сообщили, что новый береговой ракетный комплекс "Бал" развернут в Крыму. Также сообщалось, на полуострове развернут ракетный комплекс "Бастион".
В ноябре в Крыму заступил на боевое дежурство четвертый дивизион системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф".
Ранее в Минобороны РФ ранее заявили, что в районе Крыма создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.
Черноморский флот России за последние годы получил три новых фрегата, шесть дизель-электрических подлодок и несколько малых ракетных кораблей. Все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".
В декабре 2018 года официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев, пять новых кораблей в скором времени пополнят состав ЧФ, три из них будут оснащены ракетами "Калибр".
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