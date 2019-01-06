Число пострадавших в автоаварии на Ставрополье увеличилось до восьми человек

06.01.19 12:36

© РИА Новости. Алексей Куденко

6 января. Interfax-Russia.ru - Еще два пассажира микроавтобуса рейса "Азербайджан - Москва", который утром в воскресенье перевернулся на Ставрополье, доставлены в больницу, сообщили "Интерфаксу" в краевом управлении ГИБДД.

"Пострадали всего восемь человек, двое получили тяжелые травмы, все раненые доставлены в больницы Левокумского и Буденновского района. Все пострадавшие - жители Баку", - сказал представитель управления.

Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась и столкнулась с деревом.

Ранее со ссылкой на краевой главк МЧС сообщалось, что на автодороге "Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды" опрокинулся пассажирский микроавтобус "Мерседес", следовавший по маршруту "Азербайджан - Москва" и перевозивший граждан Азербайджана. Первоначально сообщалось о шести пострадавших.