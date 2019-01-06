Более 60 пострадавших в Магнитогорске получат пенсии досрочно

06.01.19 16:42

© РИА Новости. Алексей Куденко

6 января. Interfax-Russia.ru - Министерство труда и социальной защиты России отчиталось о мерах поддержки пострадавших и членов семей погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

"Пенсионным фондом России выявлено два нетрудоспособных члена семей погибших граждан. Им назначены пенсии по потере кормильца. Кроме того, произведена досрочная выплата пенсий 65 пенсионерам из 6-8 подъездов", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда России, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

Также ПФР выдал 62 дубликата СНИЛС и 21 справку о размере пенсии.

В Минтруде напомнили, что с целью оказания социальной помощи жителям Магнитогорска в городе работает оперативная группа Минтруда.

Фонд социального страхования России до 10 января в досрочном порядке осуществит выплаты за январь по потере кормильца в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний. Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области подготовило для восьми инвалидов копии выписок из индивидуальных программ реабилитации, а также копии справок об инвалидности.

Кроме того, в Минтруде подчеркнули, что региональные власти подготовили документы для выплат пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии в Магнитогорске. Ранее сообщалось, что ранее распоряжением правительства РФ от 5 января этого года из резервного фонда правительства РФ выделяются 65 млн рублей.

Члены семей погибших получат единовременное пособие в размере 1 млн рублей на каждого погибшего. Пострадавшие в трагедии получат выплату в размере от 200 до 400 тыс. рублей. Кроме того, выделяются средства на выплату финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости в размере 100 тыс. рублей на человека.