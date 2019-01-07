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07.01.19 11:23
Завершились прощания с погибшими при обрушении дома в Магнитогорске
"Одного из погибших кремировали, и сегодня пройдет захоронение урны. Все прощания завершены", - сказал собеседник агентства.
Траурные церемонии проходят в Магнитогорске с 4 января.
В пресс-службе администрации Магнитогорска добавили, что в ежедневном режиме продолжается прием граждан, которые пострадали в результате разрушения седьмого подъезда.
Во всех подъездах, где сейчас живут люди, запущены лифты и есть горячая вода.
В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд. 39 человек погибли. В больницы попали пять человек; их состояние стабильно.
В четверг вечером, 3 января, МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.
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