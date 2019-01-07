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07.01.19 11:39
Усиление снегопада ожидается в районе Транскама, закрытого для машин
"Во вторник с 9:00 мск ожидается усиление снегопада, поэтому есть вероятность, что если сегодня дорогу и откроют, то с завтрашнего дня она может оказаться закрытой на несколько дней", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что за два дня на Транскаме принудительно спущено 17 лавин, еще 25 сошли сами.
"Сейчас снегопад продолжается, но, вместе с тем, все службы прилагают максимум усилий, чтобы расчистить дорожное полотно и обеспечить безопасность проезда", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 5:40 мск понедельника Транскам закрыт из-за схода лавин.
Транскавказская магистраль - единственная дорога, связывающая Россию и Южную Осетию.
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