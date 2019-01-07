Усиление снегопада ожидается в районе Транскама, закрытого для машин

07.01.19 11:39

© РИА Новости. Алексей Фурман

7 января. Interfax-Russia.ru - Снегопад может парализовать на несколько дней работу Транскавказской магистрали, связывающей Россию и Южную Осетию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"Во вторник с 9:00 мск ожидается усиление снегопада, поэтому есть вероятность, что если сегодня дорогу и откроют, то с завтрашнего дня она может оказаться закрытой на несколько дней", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что за два дня на Транскаме принудительно спущено 17 лавин, еще 25 сошли сами.

"Сейчас снегопад продолжается, но, вместе с тем, все службы прилагают максимум усилий, чтобы расчистить дорожное полотно и обеспечить безопасность проезда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 5:40 мск понедельника Транскам закрыт из-за схода лавин.

Транскавказская магистраль - единственная дорога, связывающая Россию и Южную Осетию.