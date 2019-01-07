Более 1,2 тыс. квартир получили москвичи в достроенных проблемных домах в 2018 году

07.01.19 11:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

7 января. Interfax-Russia.ru - Более 1,2 тыс. семей получили в результате ввода в эксплуатацию двух проблемных объектов с начала 2018 года, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на исполняющую обязанности председателя комитета Анастасию Пятову.

"С начала текущего года полностью достроены и введены в эксплуатацию два проблемных объекта. Это ЖК "Ново-Никольское" и ЖК "Тройка" в "новой" Москве", - уточнила она.

Так, в апреле 2018 года эксплуатацию был введен ЖК "Тройка" по адресу: г.о. Троицк, ул. Текстильщиков, вл. Е-42, где было заключено 402 договора участия в долевом строительстве (ДДУ).

В декабре 2018 года были полностью достроены и введены многоэтажные дома и таунхаусы в ЖК "Ново-Никольское" по адресу: п. Первомайское, дер. Ивановское. Там граждане заключили 864 ДДУ. Стоит отметить, при следующей актуализации "Дорожной карты" по осуществлению мер по решению проблем граждан (конец марта 2019 года) объект будет из нее исключен.

Вместе с тем в настоящее время определены механизмы, которые позволят исполнить обязательства перед всеми дольщиками Москвы. Разработанные схемы по каждому объекту подробно прописаны в "Дорожной карте".

"Некоторые объекты планируется достроить силами существующих застройщиков или привлекая новых инвесторов. Некоторые - одни из самых сложных проектов - за счет бюджетных средств города. По объектам, которые по тем или иным причинам невозможно достроить, городом предоставляются квартиры из существующего фонда и будет строиться компенсационное жилье", - пояснила и.о. председателя комитета.