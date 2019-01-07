Свыше 90 грузовиков ждут открытия Военно-Грузинской дороги

07.01.19 11:49

© РИА Новости. Александр Имедашвили

7 января. Interfax-Russia.ru - Более 90 большегрузов ожидают открытия Военно-Грузинской дороги, на которой введены ограничения для проезда из-за схода лавины в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"На Военно-Грузинской дороге ожидают проезда 92 большегруза. Выставлены пункты обогрева", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства агентству "Интерфакс-Юг" уточнили, что движение для легковых автомобилей на дороге было открыто в воскресенье с 14:30 мск.

Военно-Грузинская дорога была закрыта вечером в субботу для всех видов автотранспорта из-за схода лавины в Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.