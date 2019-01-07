Более 2,6 млн человек участвовали в рождественских богослужениях в России – МВД

07.01.19 13:39

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 января. Interfax-Russia.ru - Органы МВД не зафиксировали нарушения правопорядка в период проведения рождественских богослужений по стране, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Правопорядок на рождественских мероприятиях обеспечивали 44,3 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований. Принятыми мерами в период проведения рождественских богослужений нарушений правопорядка не допущено", - приводятся слова И.Волк в сообщении на сайте МВД РФ в понедельник.

Всего, по данным ведомства, в торжественных богослужениях, посвященных празднику Рождества Христова, приняли участие свыше 2,6 млн человек в более чем 5,8 тыс. населенных пунктах на территории России.