Президент обсудил с главой Петербурга городские проблемы

07.01.19 14:41

© РИА Новости. Алексей Никольский

7 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в понедельник после прогулки по Петропавловской крепости провел рабочую встречу с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым, в рамках которой обсудили текущие проблемы города", - сказал пресс-секретарь.

"Врио губернатора подвел итоги года в плане социально-экономического развития Петербурга, изложил президенту свое видение дальнейшего развития города на 2019 год и более дальнюю перспективу, а также доложил об исполнении ряда поручений, которые были даны ранее", - сообщил Д.Песков.

В начале октября 2018 года В.Путин предложил стать врио губернатора Санкт-Петербурга своему полномочному представителю в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову. С 2011 года пост главы города занимал Георгий Полтавченко, которому было предложено стать председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Выборы губернатора Санкт-Петербурга по плану должны пройти 8 сентября 2019 года.