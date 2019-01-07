Беспилотник ВВС США провел разведку у Крыма, Кубани и Керченского пролива

07.01.19 20:06

© РИА Новости. Виктор Толочко

7 января. Interfax-Russia.ru - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в понедельник осуществил многочасовой разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Американский тяжелый беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более трех часов курсировал у побережья Крыма и Кубани. В ходе выполнения задания он также совершил несколько пролетов к югу от Керченского пролива. В районе Севастополя беспилотник приближался к побережью полуострова на расстояние около 33 км. При этом морскую границу России он не нарушал.

Перед подлетом к Черноморскому побережью России в районе Крыма американский дрон в течение около семи часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. При этом беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, не менее восьми раз приближался на расстояние около 45-60 км к российской границе, в частности, в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.