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08.01.19 10:11

Представители США посетили Уилана, остальные страны, чьим гражданством он обладает, попросили разрешить посещение

© РИА Новости. Владимир Астапкович
8 января. Interfax-Russia.ru - Обвиняемого в РФ в шпионаже Пола Уилана посетили представители США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На сегодняшний момент Пола Уилана по запросу посетили только представители Соединенных штатов Америки. Больше американская сторона по этому вопросу к российской стороне не обращалась", - заявила она в телефонном интервью в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Остальные страны, чье гражданство или подданство также было обнаружено у Пола Уилана и подтверждено, попросили дать разрешение посетить его. Если арестованный подтвердит, что не против этих посещений, что они ему нужны, что он их хочет, соответственно они будут организованы в сроки, которые будут удобны всем сторонам", - сказала М.Захарова.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в РФ в шпионаже Пол Уилан направил запросы о помощи в посольства всех стран, гражданином которых является.

Речь идёт о посольствах США, Великобритании, Канады и Ирландии.

Сначала США, затем Великобритания заявляли, что следят за данным делом. Ранее в пятницу в Дублине заявили, что добиваются предоставления консульского доступа к П.Уилану, так как получили от него запрос о помощи. Аналогичный запрос был направлен и Канаде, отмечает RTE.

Родители задержанного - британцы, перебравшиеся в Канаду. Газета объясняет, что ирландский паспорт могут получить люди, доказавшие, что у них есть ирландские корни как минимум в третьем поколении.

Ранее глава британского МИД Джереми Хант, комментируя ситуацию с П.Уиланом, заявил в эфире Sky News, что в Лондоне не согласны с тем, чтобы "люди использовались для дипломатических игр". Министр подчеркнул, что основные усилия по решению данной проблемы взяли на себя США.

П.Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ.

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