Три человека погибли и четыре пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

08.01.19 11:11

© РИА Новости. Виталий Аньков

8 января. Interfax-Russia.ru - ДТП с участием минивэна произошло на 936 километре трассы М4 "Дон" в Ростовской области, есть жертвы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Хендэ Старекс" выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Мерседес". В результате ДТП три пассажира "Хендэ Старекс" погибли", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с травмами были доставлены в больницу четыре человека, находившихся в салоне "Мерседеса". В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.