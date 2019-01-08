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08.01.19 12:16

В Орле из-за аварии без воды остались 70 тысяч человек

© РИА Новости. Евгений Одиноков
8 января. Interfax-Russia.ru - Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло накануне ночью в 703 многоквартирных домах Орла, без воды остались 70 тысяч человек, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"За последние годы, пожалуй, это самая крупная авария в системе жизнеобеспечения города Орла. От холодного водоснабжения было отключено 703 многоквартирных дома, а это 70000 человек, 5 поликлиник, 2 больницы, 13 школ и 31 детский сад. Отключение подачи воды поставило под угрозу работу сразу нескольких городских котельных", - написал А.Клычков на своей странице в Instagram.

По его словам, к 4 часам утра место прорыва водовода было уже вскрыто, рабочие приступили к работам по демонтажу поврежденного участка. В течение ночи была организована доставка воды, были определены 19 мест раздачи питьевой воды в том числе в близлежащие сетевые магазины.

"По утвержденному плану до 18 часов должны закончить замену поврежденного участка водовода, сложностью является то, что предстоит заменить чугунный участок трубы, каждый шов минимум три часа, и, если не будет сбоев, в 18 часов должны начать заполнять систему водой чтобы в 22-23 часа полностью восстановить водоснабжение", - проинформировал А.Клычков.

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