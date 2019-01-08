Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за снегопада в Грузии

08.01.19 20:38

© РИА Новости. Александр Имедашвили

8 января. Interfax-Russia.ru - Снегопад на территории Грузии стал причиной ограничения движения по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"С 19:45 мск запрет движения по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

В настоящее время более 120 грузовиков ожидают открытия дороги на выезде из РФ, открыты пункты обогрева.

Ранее сообщалось, что Военно-Грузинская дорога была закрыта в минувшую субботу для всех видов автотранспорта из-за схода лавины на территории Грузии. Проезд для легковых автомобилей открывался в воскресенье.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.