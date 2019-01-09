Эстафета огня международных зимних игр "Дети Азия" стартовала на Сахалине

09.01.19 06:02

© РИА Новости. Андрей Голованов

9 января. Interfax-Russia.ru - Эстафета огня первых зимних Международных игр "Дети Азии" стартовала в понедельник на Курильских островах, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Шествие символа масштабных спортивных состязаний по Сахалинской области началось с Южно-Курильского городского округа. Лампаду сюда доставили хранитель огня игр Роман Трубецкой - мастер спорта России по легкой атлетике, победитель летних игр "Дети Азии", а также сахалинские спортсмены - Антон Воротыляк и Антон Лазарев", - говорится в сообщении.

8 января эстафета прошла на Шикотане, а 9 января состоится на Итурупе. 12 января факелоносцы доберутся до северокурильского Парамушира. 18 января огонь из Охи (север Сахалина) начнет свое шествие по всем муниципальным образованиям Сахалина. Финиширует эстафета в Южно-Сахалинске 8 февраля - в день начала игр, отмечает пресс-служба.

Всего в регионе в шествии огня примут участие более 370 факелоносцев - спортсменов, политиков, организаторов игр и других почетных гостей. В общей сложности им предстоит преодолеть 4 тыс. 112 км.

Пресс-служба напоминает, что огонь игр был зажжен на Родине соревнований - в Якутии, на территории национального природного парка "Ленские столбы". В новогоднюю ночь лампаду с горящим пламенем доставили на Сахалин и передали временно исполняющему обязанности губернатора региона Валерию Лимаренко.

Зимние игры "Дети Азии" впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1,3 тыс. спортсменов, 600 судей, 1 тыс. волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по восьми видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.