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09.01.19 06:07
За праздники в Сахалинской области произошло 26 землетрясений
"С 1 по 9 января наша станция зарегистрировала и обработала в оперативном режиме 88 землетрясений в мире, из них 26 - на территории Сахалинской области", - рассказала она.
По ее данным, на Сахалине зафиксированы семь землетрясений, из них два сейсмических события 3 января ощутили силой до 2-3 баллов на юге Сахалина (в селах Быково и Синегорске) и на севере острова (в селе Ныш и в райцентре Ноглики).
На южных Курилах Сахалинской области за этот период зарегистрировано 13 землетрясений (наиболее сильное из них - магнитудой 3,3), на северных и средних Курилах - четыре землетрясения (наиболее сильное - магнитудой 5,3). В населенных пунктах островов их не почувствовали.
Еще два землетрясения произошли в Охотском море на территории Сахалинской области, но они также не ощущались в населенных пунктах региона.
"Праздники прошли сейсмически спокойно", - заключила Е.Семенова.
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