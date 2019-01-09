За праздники в Сахалинской области произошло 26 землетрясений

09.01.19 06:07

© РИА Новости. Евгений Биятов

9 января. Interfax-Russia.ru - За новогодние праздники на территории Сахалинской области зарегистрировано 26 землетрясений, никто не пострадал, сообщила в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель сейсмостанции "Южно-Сахалинск" (Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН) Елена Семенова.

"С 1 по 9 января наша станция зарегистрировала и обработала в оперативном режиме 88 землетрясений в мире, из них 26 - на территории Сахалинской области", - рассказала она.

По ее данным, на Сахалине зафиксированы семь землетрясений, из них два сейсмических события 3 января ощутили силой до 2-3 баллов на юге Сахалина (в селах Быково и Синегорске) и на севере острова (в селе Ныш и в райцентре Ноглики).

На южных Курилах Сахалинской области за этот период зарегистрировано 13 землетрясений (наиболее сильное из них - магнитудой 3,3), на северных и средних Курилах - четыре землетрясения (наиболее сильное - магнитудой 5,3). В населенных пунктах островов их не почувствовали.

Еще два землетрясения произошли в Охотском море на территории Сахалинской области, но они также не ощущались в населенных пунктах региона.

"Праздники прошли сейсмически спокойно", - заключила Е.Семенова.