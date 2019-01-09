Турпоток в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье вырос почти в два раза

09.01.19 06:09

© РИА Новости. Виталий Аньков

9 января. Interfax-Russia.ru - Экологические маршруты национального парка на юго-западе Приморья в 2018 году посетили около пяти тысяч человек, это почти в два раза больше, чем в 2017 году.

Число посетителей нацпарка возросло благодаря открытию новых экологических маршрутов, популяризации этого вида отдыха, проведению праздников и фестивалей, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе "Земли леопарда".

Особой популярностью среди посетителей пользуется экомаршрут "Тропой леопарда", который был открыт в 2017 году. Он знакомит с местной природой, заповедным делом и историей этих мест. Также туристы заинтересовались открытым в 2019 году маршрутом "Семиверстка". Путь длиной от 7 до 10 километров проходит по склонам высоких холмов и открывает панорамные виды леса, Амурского залива и даже знаменитых мостов Владивостока.

Привлек гостей в национальный парк этнофестиваль "Земля леопарда - на стыке культур", который прошел в 2018 году впервые. Руководство нацпарка планирует сделать его ежегодным.

Нацпарк в 2019 году планирует увеличить турпоток от 30%, до 7-10 тысяч посетителей в год. Реализовать задуманное планируется благодаря действующей туристской инфраструктуре и ее развитию. Запланировано обновление действующих маршрутов и проектно-изыскательские работы по созданию новых.