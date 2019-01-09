Свыше 3 тыс. военнослужащих выведено на полигоны Дальнего Востока

09.01.19 06:32

© РИА Новости.Георгий Базаев

9 января. Interfax-Russia.ru - Первые практические занятия в составе отделений, экипажей и расчетов начались в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, сообщает в среду пресс-служба округа.

"На полигоны выведено более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники. Занятиям в составе боевых групп предшествовал месячный курс интенсивной одиночной подготовки военнослужащих. Военнослужащим предстоит отработать в составе отделений, экипажей и расчетов нормативы по огневой, тактической, инженерной боевой подготовке", - говорится в сообщении.

Половина практических занятий будет проведена в ночных условиях в быстро меняющейся обстановке, имитирующей современный общевойсковой бой. В тренировках задействуется специальная и боевая техника, вооружение и экипировка "Ратник". Завершится боевая учеба проведением контрольных боевых стрельб отделений.