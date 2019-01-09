Четыре землетрясения зафиксированы на востоке Байкала

09.01.19 06:33

© РИА Новости. Евгений Биятов

9 января. Interfax-Russia.ru - Четыре подземных толчка с начала нового 2019 года зафиксировали сейсмостанции на территории Бурятии и Забайкальского края, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, 2 января в 23:18 мск землетрясение произошло в Закаменском районе Бурятии в 100 км юго-восточнее озера Байкал. Эпицентр находился в точке с координатами 51.09 сш 103,55 вд. Энергетический класс - 9,7, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,1.

3 января в 17:48 мск толчок был зафиксирован в Читинском районе Забайкальского края в 400 км восточнее Байкала в точке с координатами 52,11 сш 113.72 вд. Энергетический класс - 8,9, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 2,7. В Чите ощущалось три балла.

Также 3 января в 23:05 мск землетрясение произошло в Бурятии на акватории Байкала. Эпицентр с координатами 52.37 сш 106.63 вд находился в заливе Провал, который образовался в результате сильного землетрясения в январе 1862 года, когда под воду ушла крупная деревня. Энергетический класс - 10,3, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,5.

6 января в 21:53 мск подземный толчок зафиксирован в Курумканском районе Бурятии в 90 км восточнее Байкала. Координаты эпицентра - 54.13 сш 110.34 вд. Энергетический класс - 9,6, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,1.