Якутия получит более 378 млн руб. на закупку лекарств

09.01.19 06:35

© РИА Новости. Александр Кряжев

9 января. Interfax-Russia.ru - Власти РФ направят в Якутию из федерального бюджета 378 млн 438 тыс. руб. на обеспечение лекарствами, сообщает пресс-служба регионального главы и правительства.

Соответствующее распоряжение правительства РФ было подписано 28 декабря. В нем утверждено распределение в 2019 году субвенций в объеме 31 млрд 367 млн руб. бюджетам субъектов РФ.

"Средства из федерального бюджета направляются в регионы на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания", - говорится в сообщении.