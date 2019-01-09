Восемь многоквартирных домов оказались без тепла в Южно-Сахалинске

09.01.19 06:37

© РИА Новости. Виталий Аньков

9 января. Interfax-Russia.ru - Восемь многоквартирных домов и детский сад в центральной части Южно-Сахалинска остались без тепла и горячей воды в среду из-за порыва теплотрассы, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинской коммунальной компании.

По словам собеседника, в настоящее время ведутся ремонтные работы. Восстановить теплоснабжение этих домов и детсада планируется в течение сегодняшнего дня.

Днем в среду в Южно-Сахалинске температура наружного воздуха составляет минус 7 градусов по Цельсию.