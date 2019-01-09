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09.01.19 06:39

Известный российский радиофизик Потехин умер после продолжительной болезни

© РИА Новости. Антон Круглов
9 января. Interfax-Russia.ru - Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, бывший директор Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) Александр Потехин скончался в Иркутске на 68-м году жизни, сообщает в среду пресс-служба Иркутского научного центра.

"7 января 2019 года после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни Александр Павлович Потехин - талантливый российский ученый-радиофизик, крупный специалист в области физики атмосферы и ионосферы, радиофизики, методов диагностики околоземного пространства", - говорится в сообщении.

А.Потехин родился 23 февраля 1951 года в Читинской области. Окончил Иркутский государственный университет. В 2010 году стал директором ИСЗФ СО РАН, который возглавлял до 2017 года.

"Под руководством Александра Павловича была проведена глубокая модернизация переданного по конверсии высокопотенциального радара, на базе которого создан Иркутский радар некогерентного рассеяния (ИРНР) - единственный в России и входящий в мировую сеть, состоящую из десяти обсерваторий. В настоящее время ИРНР - один из наиболее информативных средств исследования верхней атмосферы. С помощью ИРНР в России развернуты регулярные исследования параметров ионосферной плазмы методом НР", - отмечается в сообщении.

Последние два года А.Потехин руководил в институте научным направлением по радиофизике.

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