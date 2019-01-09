Назначен и.о. министра промышленности Новосибирской области

09.01.19 06:41

© РИА Новости. Алексей Никольский

9 января. Interfax-Russia.ru - Исполняющим обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области назначен Андрей Гончаров, сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в областном правительстве в среду.

"С 9 января, то есть с сегодняшнего дня, исполняющим обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства назначен Гончаров Андрей Александрович", - сказал губернатор.

А.Травников отметил, что в течение последних пяти лет А.Гончаров возглавлял один из наиболее промышленно развитых районов Новосибирска - Кировский.