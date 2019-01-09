Более 1,7 млрд рублей поступило в бюджет Приамурья за счет реализации газовых проектов

09.01.19 07:30

© РИА Новости. Михаил Мордасов

9 января. Interfax-Russia.ru - Бюджет Амурской области за девять месяцев прошлого года пополнился более чем на 1,7 млрд рублей за счет строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и газопровода "Сила Сибири".

"Большая часть из 1,7 млрд рублей поступает от строительства газоперерабатывающего завода на территории опережающего развития "Свободный". По оценкам специалистов в ближайший год рост налоговых поступлений также увеличится. Это связано с пиком строительства объектов на 2019 год", - говорится в сообщении областного министерства экономического развития и внешних связей в среду.

В реализации проектов "Сила Сибири" и Амурский ГПЗ участвуют почти 1,2 тыс. амурских специалистов.

"Сейчас мы активно работаем с компанией АО "Технолизинг". В будущем ожидаем от них положительного решения по строительству метанолового завода под Скоровородино. Это порядка 40 млрд рублей инвестиций в регион и более 1 тыс. новых рабочих мест на этапе строительства", - приводятся в сообщении слова главы министерства Людмилы Старковой.

Как сообщалось, метаноловый завод в Сковородино в 2021 году построит группа ЕСН Григория Березкина. Сроки проектирования и строительства - 2018-2021 годы.

В материалах к публичным слушаниям по обсуждению материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) говорится, что потребление метанола после 2025 года в Сибири и на Дальнем Востоке прогнозируется на уровне 580 тыс. тонн в год, что на 200 тыс. тонн (в 1,5 раза) больше, чем в 2013 году.