Шесть человек, в том числе три ребенка, погибли в результате пожара в Кузбассе

09.01.19 07:32

© РИА Новости. Варвара Гертье

9 января. Interfax-Russia.ru - Следствие выясняет обстоятельства гибели трех детей и трех взрослых, тела которых обнаружены после ликвидации пожара в поселке городского типа Тисульский Кемеровской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кузбассу в среду.

"Обнаружены тела трех малолетних детей: пятилетняя девочка, семилетний мальчик, а также четырехмесячная девочка, кроме того, в доме обнаружены тела 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, в частном доме на двух хозяев соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных, которые нашли погибших. Причиной пожара могло стать короткое замыкание - в доме обгорел пластиковый потолок, говорится в сообщении.