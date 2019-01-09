Сотни иностранцев столпились у миграционного центра в Томске

09.01.19 08:15

© РИА Новости. Валерий Мельников

9 января. Interfax-Russia.ru - Сокращение квоты на временное проживание стало причиной массового наплыва иностранных граждан к миграционному центру управления МВД по Томской области, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

В настоящее время несколько сотен человек столпились у здания центра на Иркутском тракте в Томске, полицейские поделили их на три группы. Также около центра дежурят сотрудники ОМОНа, стоят три автозака.

Сотрудники полиции регулярно через громкоговорители призывают собравшихся не толкаться и ожидать своей очереди обращения в центр. Мигрантов с маленькими детьми полицейские пропускают вне очереди.

В свою очередь в пресс-службе регионального управления МВД агентству заявили, что нарушений общественного порядка возле миграционного центра не допущено.

В 2018 году квота на временное проживание в РФ для Томской области составляла 1 тыс. человек, на 2019 год квота установлена в 800 человек.