Штраф за неоплату парковки в Москве повышается до 5 тысяч рублей

09.01.19 08:29

© РИА Новости. Максим Блинов

9 января. Interfax-Russia.ru - Закон о повышении штрафа за неоплату парковки на улично-дорожной сети Москвы с 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей начнет действовать с 9 января.

Соответствующий документ, принятый Мосгордумой 26 декабря, и вносящий изменения в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), подписал перед Новым годом мэр Москвы Сергей Собянин.

"27 декабря подписанный мэром закон официально опубликован на сайте мэра и правительства Москвы. Он вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, то есть с 8 января. Но так как с 31 декабря по 8 января парковка в Москве бесплатна для всех, включая стоянку на улицах, где по воскресеньям берется плата, то фактически повышенный штраф начнет применяться с 9 января", - пояснил "Интерфаксу" источник в горадминистрации.

В пояснительной записке к документу, принятому столичными депутатами в среду в первом и окончательном чтениях, отмечается, что действующий штраф "несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках".

"Так, стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети - от 1200 до 14 400 рублей. При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности", - говорится в документе.

Депутаты считают, что штраф в размере 2,5 тыс. рублей "не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности".

С 15 декабря на ряде центральных улиц Москвы максимальный тариф за парковку повысился с 200 до 380 рублей в час.